Dois funcionários são presos suspeitos de matar empresário após roubo de R$ 160 mil

Dois homens suspeitos de envolvimento no homicídio do empresário Carlos Alberto dos Santos, ocorrido no último dia 12, em Teixeira de Freitas, tiveram os mandados de prisão temporária cumpridos, nesta quarta-feira (23), durante operação da Delegacia Territorial (DT) da cidade. A dupla trabalhava no supermercado da vítima e subtraiu cerca de R$ 160 mil.

As investigações apontam que os suspeitos mandaram matar o empresário, para que ele não ficasse sabendo do roubo e os denunciasse à polícia. A quantia de R$ 48 mil foi recuperada pelos investigadores e uma parte do valor roubado, foi usada por um dos criminosos para comprar um imóvel e mobiliá-lo. Aparelhos eletrônicos, um ventilador, um tapete e um par de sapatos que também foram comprados com o dinheiro roubado da vítima também foram apreendidos na ação.

A polícia apura se outros três homicídios, ocorridos recentemente na cidade, têm relação com a morte do empresário. Após o cumprimento dos mandados, expedidos pela 1ª Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas, a dupla passou por exames de lesões e foi encaminhada para o sistema prisional.