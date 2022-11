Dois homens e uma mulher são presos com 16 kg de drogas no oeste da Bahia

Pouco mais de 16Kg de maconha e cocaína foram retirados das ruas por equipes da 85ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/LEM), na manhã de quarta-feira (23), em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Dois homens e uma mulher foram capturados pela polícia.

Uma denúncia anônima levou os PMs até um veículo com restrição de roubo, na Rua Santa Cruz. No automóvel, os militares apreenderam dinheiro, oito quilos de maconha e cocaína. Em outro local apontado pelo motorista, as guarnições encontraram mais sete quilos de entorpecentes com um casal.

De acordo com o subcomandante da 85ª CIPM, capitão Leonardo Teles de Oliveira, o trio e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial (DT) de LEM. Na unidade da PC, os criminosos foram atuados por tráfico e associação criminosa.