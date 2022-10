Dois homens morrem após serem alvejados dentro de veículo

Dois homens que estavam a bordo de um veículo que trafegava no bairro Canabrava, em Salvador, morreram após serem atingidos por tiros no início da tarde deste sábado (8). De acordo com a Polícia Militar, agentes da 50ª CIPM foram chamados à Rua Artêmio Castro Valente, onde constataram o ocorrido.

Os homens, que não tiveram as identidades reveladas, chegaram a ser socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro São Marcos, mas não resistiram aos ferimentos, segundo a PM.

As circunstâncias do ataque serão investigadas pela Polícia Civil.