Dois homens são mortos a tiros na praia de Cabuçu, no Recôncavo

Dois homens foram mortos a tiros no final da tarde do sábado (24), na praia de Cabuçu, em Saubara, no Recôncavo. O crime aconteceu pouco antes das 17h.

As vítimas foram identificadas como Ângelo de Souza Santana, de 29 anos, e Alexandre Italo Rabelo, de 25. Houve uma terceira baleada, que não teve nome informado. Também não há detalhes sobre o estado de saúde do terceiro ferido.

A 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no local após as denúncias de disparo de arma de fogo e fez buscas na região, mas não encontrou nenhum suspeito.

Os atiradores fugiram em um carro, segundo testemunhas. Não há informações de quantas pessoas agiram. O caso foi registrado na delegacia de Saubara, mas ainda não há informações sobre autoria e motivação, segundo a Polícia Civil.