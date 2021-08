Dois homens são presos após saquearem carga de caminhão na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens envolvidos no saque e venda ilegal a carga de um caminhão de produtos alimentícios acidentado na rodovia. As prisões ocorreram na tarde da última terça-feira (17) no povoado Veredinha, em Vitória da Conquista, na região sudoeste da Bahia.

As prisões ocorreram após um trabalho de investigação da PRF iniciado no dia 13 de agosto, quando os policiais tomaram conhecimento que particulares furtaram a carga de um caminhão que se encontrava acidentado no Km 866 da BR 116, após tombar na via. Conforme Boletim de Ocorrência registrado pelo motorista, a carga de salgados estava avaliada em mais de R$ 60 mil.

Em continuidade a ocorrência e de acordo com as informações levantadas, os policiais constataram que parte da mercadoria saqueada estaria sendo comercializada em estabelecimentos localizados no povoado Veredinha. Prontamente, os PRFs se deslocaram para o local e conseguiram encontrar nos pontos comerciais diversas caixas de salgados.

Os responsáveis foram identificados e presos. Um deles confessou que participou do saque. Já o outro relatou que comprou os produtos para comercialização. Os envolvidos e toda a mercadoria recuperada foram encaminhados para a Polícia Civil de Vitória da Conquista.

As investigações e as buscas prosseguem para prender todos os responsáveis apontados e já identificados no crime.