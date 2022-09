Dois homens são presos com explosivos em área de garimpo na Bahia

Dois garimpeiros foram presos em flagrante na quinta-feira (15) em uma ação que apreendeu materiais explosivos, quatro armas de fogo e munições de vários calibres na zona rural de Anagé, na Bahia. A operaçao foi coordenada por equipes da Coordenação de Repressão a Crimes Contra Instituições Financeiras e Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), de Vitória da Conquista, na quinta-feira (15).

As investigações mostram que os garimpeiros estariam acionando explosivos em área de mineração de esmeraldas onde não há permissão para uso desses artefatos. Os dois presos são homens de 51 anos ambos.

Sessenta e quatro cartuchos de emulsão explosiva, mais de 500 metros de cordel detonante e 30 metros de estopim, 221 espoletas e 100 quilos de nitrato de amônia – substância fertilizante utilizada no preparo de explosivos – foram apreendidos no local.

Os preso vão responder pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, munições e explosivos. Eles foram conduzidos para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanecem à disposição da Justiça. Um deles, que atuava como “blaster” no garimpo, que é a pessoa que organiza e conecta a distribuição dos explosivos, estava com a permissão vencida.

“Seguimos com as investigações para identificar a origem do material apreendido e coibir possíveis desvios desses artefatos, largamente utilizados em explosões de caixas eletrônicos e cofres bancários”, diz o delegado Elvander Costa. Ele ainda sinalizou que o Exército ajudou na investigação.