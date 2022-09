Dois homens são presos em flagrante após assalto em Fazenda Grande

Dois homens que usavam uma pistola de brinquedo para assaltar vítimas no bairro de Fazenda Grande foram presos na noite da última quarta-feira (28). Os policiais militares da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) realizava rondas pelo bairro, quando foram acionados por um motociclista que relatou ter sido roubado por dois homens armados em um carro de cor cinza.

De posse de informações referentes às características dos autores e do veículo utilizado no crime, os militares iniciaram as buscas, vindo a localizar e interceptar o automóvel na localidade conhecida como Estrada do Coqueiro Grande. Durante a abordagem, foram encontrados uma pistola falsa e os pertences de, ao menos, quatro vítimas de roubo. Todo o material apreendido foi encaminhado, juntamente com todos os envolvidos, para a DRFRV, onde o flagrante foi lavrado.