Dois homens são presos em operação contra tráfico internacional de drogas

Dois homens foram presos, na manhã desta terça-feira (20), durante uma operação da Polícia Federal que investiga uma organização criminosa que usava contêineres armazenados no Porto de Salvador para traficar drogas para a Europa. Os mandados de prisão foram cumpridos nas residências dos investigados em Salvador e em Lauro de Freitas.

Além das prisões, segundo o delegado Rodrigo Motta de Andrade, responsável pela operação, foram cumpridos ainda três mandados de busca e apreensão nos imóveis, sendo recolhidos smartphones e documentos.

"Hoje foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão, sendo que uma pessoa não foi localizada. Então efetivamente foram cumpridos dois mandados de prisão e tem um em aberto", informou.

Um mandado de busca e apreensão e outro de prisão foram cumpridos também em um imóvel em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, mas o investigado não estava no local.

"Essa é a segunda fase da 'Operação Descontaminação' que investiga a questão do tráfico internacional de cocaína com utilização do porto de Salvador como rota pra transporte da droga até a Europa. Durante as investigações nos últimos dois anos foram apreendidos três mil e quinhentos quilos de cocaína. Só na primeira fase (da operação) foram cumpridos oito mandados de prisão e doze de busca", relatou o delegado.

'Modus operandi'

A investigação mostrou que a quadrilha recrutava funcionários do Porto para que fossem até o Terminal de Contêineres usando algum pretexto e, lá dentro, colocar sacolas com cocaína escondidas em meio a itens que seguiriam para a Europa. Os investigados quebraram o lacre do contêiner escolhido previamente e depois fechavam com um lacre clonado.

A primeira fase da operação aconteceu em abril, apreendendo 3591 quilos de cocaína - 3333 em Salvador e outros 258 no Porto de Rotterdam, na Holanda. Em setembro do ano passado, um funcionário do Terminal de Contêineres e dois terceirizados foram presos em flagrante quando colocavam 16 kg em um contêiner que seguiria para o continente Europeu.

Com análise do material apreendido, a polícia conseguiu identificar outros envolvidos, que são alvos dos mandados de busca e apreensão e da prisão preventiva que foram cumpridos hoje. Todos vão responder por tráfico internacional de drogas e pela lei de organização criminosa.

Prisões anteriores

Dois investigados já haviam sido presos na capital baiana quando a operação foi deflagrada no dia 1º de abril deste ano pela Polícia Federal (PF). Ao todo, foram 12 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão em Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas e quatro cidades do estado de São Paulo.

Além dos presos, a polícia apreendeu também dinheiro, drogas e carros de luxo dos envolvidos no esquema que enviava cocaína para Europa do Porto de Salvador. Só na Bahia, foram apreendidos dois veículos, R$ 50 mil reais, 50 quilos de cocaína e uma máquina de impressão a laser. Dos oito mandados de prisão, além dos dois cumpridos em terras soteropolitanas, outros cinco foram executados nas cidades de Sorocaba (SP), Salto (SP), Santos (SP) e São Vicente (SP).

(Divulgação/PF) (Divulgação/PF) (Divulgação/PF) (Divulgação/PF)

O delegado Rodrigo Motta de Andrade concedeu uma coletiva à imprensa e detalhou o funcionamento da quadrilha. Os envolvidos de São Paulo, para tornar o tráfico por navios possível, convenciam funcionários do Porto de Salvador a cooperar. Quem topava, colocava, de forma clandestina, a droga em contêineres a caminho da Europa.

"Um grupo de funcionários facilitava a entrada das drogas. Como eles tinham facilidade para circular no Porto de Salvador, entravam com a cocaína escondida no fundo de um veículo de prestação de serviço. Dentro, eles quebravam o lacre dos contêineres, colocavam a droga e adicionavam um novo lacre, esse falsificado", explica o delegado Andrade.

Com os mandados direcionados para os envolvidos no dia 1º de abril, a polícia apreendeu R$ 340 mil, U$ 53 mil e veículos de luxo em Salvador e São Paulo. O delegado falou ainda sobre os próximos passos da investigação. “O objetivo agora é prosseguir para tentar identificar outras pessoas deste grupo. A droga sai do Brasil, mas tinha quem a recebia na Europa. Queremos seguir para chegar nestes envolvidos também”, afirmou Andrade, destacando que não há envolvimento direto de facções aqui da Bahia com o crime.

Apreensões

A operação de hoje é resultado de investigações que acontecem desde o fim do ano de 2019, quando a PF identificou as primeiras movimentações suspeitas de tráfico no Porto de Salvador. De lá para cá, foram seis apreensões de cocaína no Brasil e no exterior, totalizando cerca de 3,5 toneladas da droga.

A última apreensão aconteceu no dia 19 de setembro do ano passado, quando um funcionário do Terminal de Contêineres (Tecone) e outros dois funcionários terceirizados foram presos em flagrante quando colocavam 165 quilos de cocaína num contêiner que seria destinado à Europa.

Além das medidas de busca e apreensão e prisão, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias tituladas por nove investigados. Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico internacional de entorpecentes e organização criminosa.

*Com informações de Wendel de Novais