Dois integrantes do MBL são presos acusados de lavagem de dinheiro

Uma operação realizada em conjunto pela Polícia Civil, Ministério Público de São Paulo e Receita Federal prendeu, na manhã desta sexta-feira (10), dois homens acusados de pertencer a um esquema de lavagem de dinheiro.

Segundo a Polícia Civil, os dois são integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL) e investigados por movimentações de mais de R$ 400 milhões de empresas. O MBL nega que eles façam parte do movimento.

De acordo com o Ministério Público, os presos Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso são investigados por ocultação de patromônio, além de lavagem de dinheiro.

Em nota, o MBL disse que "Alessander Monaco Ferreira e Carlos Augusto de Moraes Afonso não são integrantes e sequer fazem parte dos quadros do MBL. Ambos nunca foram membros do movimento."

São cumpridos seis mandados de buscas e apreensão e dois de prisão na cidade de São Paulo e em Bragança Paulista, no interior do estado. Um dos mandados de busca ocorre na sede do MBL na Vila Mariana, na Zona Sul da capital paulista.