Dois jovens são mortos a tiros dentro de casa no Bairro da Paz

Dois homens foram mortos a tiros no final da noite de segunda-feira (13), no Bairro da Paz, em Salvador. Eles foram identificados como Joanderson Maia Gomes, 29 anos, e Eduardo do Rosário Maia, 22.

Segundo a Polícia Civil, os dois estavam dentro de uma residência na Rua Tancredo Neves, depois de uma Igreja Universal, quando foram baleados e mortos. Não há detalhes sobre autoria e motivação do crime.

Familiares das vítimas foram intimados para prestar depoimento e ajudar a esclarecer o caso, que será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).