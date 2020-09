Dois motoristas são presos por receptação de carro roubado na BR-324

Dois homens foram presos por receptação de carros roubados na noite da terça-feira (15), ao serem parados na BR-324 com dois veículos que tinham restrição de furto e roubo.

Por volta das 22h30 de ontem, policiais militares foram acionados com a informação de que um Voyage cinza escuro com restrição transitava pela BR-324. Uma equipe da Operação Apolo foi até o local, identificou o carro e deu voz de parada.

Na abordagem, o motorista disse que tinha sido contratado para levar o carro até Feira de Santana. Ele afirmou que o homem que o contratou estava mais à frente na rodovia, dirigindo um Ford Ka branco.

Nas imediações do viaduto de Valéria, na BR-324, os PMs alcançaram e interceptaram o veículo citado. O motorista apresentou um Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) que trazia a placa que estava no veículo, mas uma averiguação mostou que o documento era falso e a placa original do carro tinha restrição.

Depois disso, os PMs constataram que o Voyage também tinha uma placa diferente da original, que trazia restrição para furto e roubo.

Os dois motoristas foram presos em flagrante e levados para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde os carros também foram apresentados.