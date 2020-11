Dois novos tremores são registrados em povoado de Amargosa

Dois novos tremores de terra foram registrados na localidade do Corta Mão, no município de Amargosa, no Recôncavo, na madrugada desta terça-feira (3). Os eventos aconteceram após a meia noite e foram identificados pela rede de sensores operada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

De acordo com informações do laboratório, os tremores ocorreram à 0h41 e 0h50. A magnitude do segundo tremor foi calculada em 1.9 e foi sentido pela população do distrito. Moradora da localidade, a professora Duceni Santos Ferreira, 36 anos, contou que o primeiro evento teve um estrondo muito alto e o segundo foi um tremor acompanhado de estrondo.

"A casa tremeu toda, o telhado ficou parecendo que ia cair por cima da gente. Estamos sem saber o que podemos fazer porque falam que a gente tem que sair de casa com segurança, protegido. Mas se a gente sai de casa, a gente vai para onde? As ruas aqui são estreitas e com muita fiação, os postes são um perto do outro. A gente vai correr para onde? É complicado demais e cada dia que passa a gente vai ficando mais assustado, a gente não dorme mais, estamos vivendo um desespero", relatou.

Uma das casas afetadas pelo último tremor no Corta Mão (Foto: Divulgação/UFRN)

O último terremoto no local ocorreu entre os dias 27 e 28 de outubro. Desde a instalação dos medidores de intensidade, nenhum evento de magnitude superior a 1.5 ocorria na região.

Equipamentos de medição de tremores foram instalados na área em setembro depois que um terremoto de magnitude 4,6 atingiu a localidade no dia 30 de agosto, deixando casas destruídas. O tremor foi o maior evento sismográfico já registrado na Bahia. As ocorrências fizeram os municípios de São Miguel das Matas e Amargosa decretarem situação de emergência.

Diante da intensa atividade sísmica que vem ocorrendo na região, a UFRN em parceria com a Defesa Civil da Bahia (Sudec) realizou no dia 22 de outubro uma palestra para explicar sobre estes eventos para as comunidades do Corta Mão e do município de São Miguel das Matas. Segundo o laboratório, a palestra teve como objetivo orientar, tranquilizar e informar a população das localidades mais afetadas pelos tremores de terra recentes.

(Imagem: Reprodução/UFRN)