Dois policiais são baleados em tiroteio no Vale das Pedrinhas

Dois policiais militares foram baleados neste domingo (10) após uma troca de tiros com suspeitos armados, próximo à Ladeira da Praça, no Vale das Pedrinhas, em Salvador. A viatura em que os agentes estavam ficou com as marcas dos tiros. O tiroteio ocorreu por volta de 13h30.

Os policiais da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar realizavam rondas na região quando avistaram os homens armados, que passaram atirar contra a viatura. Os PMs reagiram, e os dois militares foram atingidos por disparos de armas de fogo, segundo a corporação.

Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. A PM informou que a Corregedoria-Geral da PMBA adotará medidas cabíveis, que não foram detalhadas.