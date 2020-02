Dólar bate em R$ 4,44 e Bolsa tem forte queda em meio a avanço do coronavírus

O dólar começou o pregão desta quarta-feira, 26, cotado a R$ 4,4120, em meio aos ajustes pós-carnaval, quando os ativos internacionais tiveram perdas fortes por causa da disseminação do coronavírus fora da China. A moeda americana chegou a atingir R$ 4,4420 e às 16h27 tinha alta de 1,07%, cotada a R$ 4,4396.

A queda nos preços do petróleo, a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil e o risco político no País aumentam a cautela do mercado.

De acordo com levantamento realizado pelo Estadão/Broadcast, acompanhando nove casas de câmbio, o dólar turismo chega a ser negociado a R$ 4,64. O valor mais baixo encontrado nesta quarta é de R$ 4,56.

Antes mesmo da abertura do pregão, às 13h nesta quarta-feira, o BC anunciou leilão das 13h30 às 13h40 de até 10.000 contratos de swap cambial, em um total de US$ 500 milhões.

Bolsa

O Ibovespa iniciou o dia com forte queda, perdendo quase 5,7 mil pontos entre a mínima (108.008,17 pontos) e o fechamento de sexta-feira (recuo de 0,79%, aos 113.681,42 pontos), se ajustando ao declínio dos dois últimos dias em Nova York, de cerca de 6%, quando a B3 ficou fechada.

Durante a tarde, por volta das 16h, a Bolsa voltou a renovar a mínima, aquém dos 106 mil pontos (105.868,62 pontos), em queda de 6,87%.

Ações têm forte desvalorização

A aversão ao risco no mercado com a difusão do coronavírus e os ajustes às quedas de papéis de empresas brasileiras (ADRs) em Nova York na segunda e na terça prejudicam as ações do setor aéreo: Azul PN caía 9,47% e Gol PN tinha declínio de 7,78%. Vale ON e Petrobrás perdiam na faixa de 7%.

O setor de alimentos também tem perdas. JBS ON entrou em leilão após cair 6,54%. Marfrig ON tem baixa de 4,29%, enquanto que BRF ON cai 3,59%. Fora do índice, Minerva ON registra baixa de 4,31%.