Dom Sérgio da Rocha assume como arcebispo de Salvador e primaz do Brasil

O cardeal Sérgio da Rocha tomou posse nesta sexta-feira (5) como arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, substituindo Dom Murilo Krieger, que se despede do posto e passará a ser Arcebispo Emérito. A missa e celebração da posse tiveram inicío às 19h, na Catedral Basílica de Salvador, no Pelourinho, está sendo transmitida pelas redes sociais.

"Tenho me sentido amado e acolhido antes de expressar o amor e o serivço que espero fazer a partir de agora, pela graça de Deus", disse ele durante a cerimônia.

O cardeal era arcebispo em Brasília e chegou à capital baiana nesta terça-feira (2). Dom Sergio foi nomeado como o novo Arcebispo de Salvador no dia 11 de março deste ano.

O Cardeal é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade Católica (PUC), em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma, em 1997.

VEJA COMO FOI A CERIMÔNIA DE POSSE