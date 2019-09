Domingão em família: Ivete mostra filhas e posa na academia com marido

A cantora baiana Ivete Sangalo compartilhou nas redes sociais vários momentos 'família' neste final de semana. Neste domingo (1º), a baiana compartilhou um registro das caçulas Helena e Marina, de um ano e três meses, se divertindo pulando em uma cama elástica. "Amor", escreveu na legenda.

Em outro momento, Ivete também abriu uma exceção para exibir seu marido, o nutricionista Daniel Cady. Os dois surgiram abraçadinhos enquanto treinavam na academia em plena noite de domingo. “Juntinho fica mais fácil!”, afirmou ela.

No sábado (31), data em que foi celebrado o Dia do Nutricionista, e a cantora prestou homenagem ao marido Daniel Cady. “Hj é dia do nutricionista, mas lá em casa é todo dia. Tenho imensa admiração pelo profissional realizado que @danielcady é. Falo realizado porque vejo o seu prazer em estudar e entender tudo que envolve esse universo tão rico e fundamental em nossas vidas que é nutrição”, começou a técnica do The Voice Brasil, em publicação no Instagram.

“Sem neuras ou formas padronizadas, entendendo cada indivíduo e traduzindo da maneira mais real cada história. Sorte a nossa, temos o melhor!!!!! Ele é a verdadeira conexão do saber viver, viver para saber. Parabéns meu amor, muito orgulho de vc”, completou, recebendo diversas mensagens dos fãs. “Com um nutricionista desse até jiló fica gostoso neh mamãe (risos)”, chegou a brincar uma.