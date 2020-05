Domingo tem árvore caída e ameaças de deslizamento em Salvador

O sol apareceu na manhã deste domingo (3), mas, mesmo assim, os técnicos da Defesa Civil de Salvador atenderam a solicitações de emergência na cidade. Entre meia-noite e 12h36, foram 19 atendimentos feitos, sendo a maior parte deles na região do Cabula/Tancredo Neves - 5 -, seguida do Subúrbio/Ilhas, com 4 atendiementos.

Entre os pedidos feitos, houve atendimento por conta de uma árvore caída na região do Centro/Brotas, além de seis ameaças de desabamento, quatro ameaças de deslizamento e um deslizamento de terra. Houve, ainda, um desabamento parcial na Liberdade.

A Codesal, órgão que integra a categoria de serviços fundamentais do município, atende normalmente a população pelo telefone gratuito 199. "É importante que todos fiquem em suas casas e evitem aglomerações, única forma de conter a pandemia de coronavírus", ressalta o órgão, em nota.

De acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda há previsão de chuva isolada em Salvador neste domingo, com temperatura mínima de 24°C e máxima de 29°C. Também conforme o Inmet, há previsão de chuva isolada na capital baiana até a próxima quinta-feira (7).