Dono de casarão incendiado no Campo da Pólvora tem prazo de uma semana para fazer avaliação de demolição do imóvel

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) notificou, nesta sexta-feira (14), o advogado que representa o proprietário do casarão, localizado no Campo da Pólvora, destruído pelo fogo na madrugada do último dia 12, dando o prazo de uma semana para que seja realizada a avaliação para demolição total ou de partes instáveis (rebaixamento) da fachada do imóvel.

O incêndio, que destruiu todo o casarão de três andares, teve início por volta das 23h da última segunda-feira, sendo debelado pelos bombeiros na madrugada de terça. Após o combate as chamas pelo Corpo de Bombeiros, foi identificado, na quinta (13), um novo foco de incêndio que obrigou corporação a fazer uma nova intervenção.

Algumas providências foram tomadas para garantir a segurança de pedestres, como a mudança do ponto de ônibus, que fica próximo à ocorrência, e monitoramento do semáforo, para evitar que veículos fiquem muito tempo parado junto a fachada em risco, demandas já executadas por equipe da Transalvador.