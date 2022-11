Dono de hostel na Barra é agredido durante assalto

Mário Pires, dono do Hostel Praiamar, no bairro da Barra, em Salvador, foi agredido durante um assalto à hospedaria na noite de segunda-feira (14). Um dos envolvidos na ação fingiu ser um hóspede para conseguir realizar o assalto.

Segundo depoimento, o suspeito tentou fechar um pacote de cinco diárias. Ao chegar ao estabelecimento, ao lado de outro homem, apontado como seu comparsa, ele fingiu que faria o pagamento da hospedagem, quando anunciou o assalto. O assaltante levou uma quantia de dinheiro em espécie - que o dono não soube precisar -, um relógio e dois aparelhos de telefone celular.

Os dois estavam armados e não chegaram a efetuar disparos, mas agrediram o empresário no rosto. Ele foi socorrido por policiais militares que chegaram ao local após serem acionados por testemunhas, quando realizavam rondas pela Rua Afonso Celso.

A guarnição tentou localizar os assaltantes, mas não os encontrou. De acordo com a Polícia Civil (PC-Ba), o caso está sendo investigado pela 14ª Delegacia da Barra. Uma perícia será realizada no local, e rondas estão sendo realizadas para identificar e prender os autores do crime.

A reportagem não conseguiu contato com o proprietário da hospedaria.