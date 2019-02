Dono de lava-jato é espancado ao ser acusado de ser informante

Um homem foi espancado por traficantes no bairro de Canabrava, na tarde desta sexta-feira (22). De acordo com o boletim registrado no Posto da Polícia Civil no Hospital Geral do Estado (HGE), o rapaz, de 22 anos, foi atacado por traficantes armados porque teria sido confundido com um ‘informante’.

À polícia, ele afirmou que tem um lava-jato no Conjunto Paralela Park, na Avenida Paralela, nas imediações de Canabrava. Ele teria ficado amigo de policiais militares do batalhão local. Esses policiais estiveram em seu lava-jato na sexta, quando teria sido deflagrada uma operação contra o tráfico de drogas no bairro – mais especificamente, na localidade conhecida como Primeira.

Os traficantes teriam achado que ele era o informante. Um grupo de suspeitos armados foi até o lava-jato do jovem e deram início às agressões no rosto e na cabeça, além de socos, pauladas, pedradas e chutes.

Depois, o grupo fugiu. Ele foi encaminhado ao HGE, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.