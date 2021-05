Dono de pizzaria e comparsa são presos em Lauro de Freitas por tráfico de drogas

O dono de uma pizzaria em Lauro de Freitas e outro suspeito, um homem natural do Rio de Janeiro, foram presos na tarde de sábado (29). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, eles foram surpreendidos traficando. Os dois estavam com mais de dois quilos de maconha.

Os homens foram flagrados por policiais da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (Lauro de Freitas). Na ocasião, equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) faziam rondas na Rua Américo Dourado, em Lauro de Freitas, quando desconfiaram do comportamento da dupla. Os dois estavam dentro de um carro Toyota Etios (placa PJO-1487).

No carro, foram encontrados dois quilos de maconha, além de 36 trouxas embaladas da mesma erva, R$ 550 reais e dois celulares.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 23ª Delegacia (Lauro de Freitas).