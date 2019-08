Dony De Nuccio pede demissão da Globo após receber dinheiro de banco, diz site

Foto: Reprodução/Instagram

O jornalista e âncora do Jornal Hoje Dony De Nuccio pediu demissão da TV Globo após se envolver em negociações com clientes de uma empresa de comunicação que ele abriu em 2017. Segundo o Notícias da TV, do Uol, nesta quinta-feira (1º) o apresentador enviou e-mail a Ali Kamel, diretor-geral de Jornalismo da Globo, reconhecendo que contrariou o código de conduta dos jornalistas da emissora e, por isso, decidiu apresentar sua carta de demissão. No texto (ver íntegra mais abaixo), ele também fala sobre sua trajetória na emissora, o impacto que as notícias recentes tiveram sobre ele e sua família e afirma que, se errou, "não foi com dolo".

Kamel, também em e-mail (ver também abaixo) aceitou a decisão de De Nuccio "com pesar". A saída do âncora depois de menos de dois anos na bancada do Jornal Hoje interrompe uma ascensão rápida do jornalista, que além do JH, já era apresentador substituto do Fantástico e do Jornal Nacional, para quem era contato para assumir a vaga de William Bonner na bancada do telejornal.

R$ 60 milhões em três anos

A Prime Talk Produções e Assessoria, nome da produtora de Dony e Samy Dana, prestou ao Bradesco nos últimos dois anos serviços de "road show telepresencial", treinamento telepresencial, elaboração e produção de cartilhas, desenvolvimento de apps e gravações de vídeos.

Na sexta-feira (26), Samy Dana já havia sido dispensado pela Globo. Ele era contratado desde janeiro de 2013, e assinava colunas em diversos veículos do grupo.

De Nuccio participou de alguns vídeos de veiculação interna, enaltecendo o portifólio da Bradesco Seguros ou entrevistando executivos do banco.

Somente com o Bradesco, a Prime Talk faturou R$ 7.239.692, a maior parte no início deste ano. O contrato com o banco geraria uma receita de R$ 60.436.800 em três anos.

Antes, Dony havia negado que participava diretamente das discussões de valores. "Procurei vasculhar o histórico de dois anos de emails enviados por mim enquanto cumpria função na empresa. De fato, na esmagadora maioria das vezes, eu não tratava de valores com contratantes. Mas, em algumas circunstâncias pontuais, e das quais eu sinceramente não me recordava, há sim menção a cifras e projetos", discursa De Nuccio no e-mail enviado a Kamel, e obtido pelo jornalista Daniel Castro.

Pressionado pela reportagem e advertido pela emissora, Dony decidiu apresentar sua carta de demissão. Na mensagem de despedida, alega ser alvo e vítima.

"Essa contínua campanha para me destruir e sangrar a qualquer custo não pode prosperar. Não faz bem nem a mim, nem à minha família e nem à emissora. Não é justo com nenhum de nós", alegou Dony.

Quebra do Código de Ética e advertência

A demissão ocorre após o Notícias da TV revelar que Dony faturou R$ 7 milhões escondido da Globo em uma negociação com o banco Bradesco.

Esse dinheiro é proveniente de um contrato com a Bradesco Seguro para aparecer em vídeos usados no treinamento de funcionários e eventos para cliente. Isso viola o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo e o apresentador recebeu uma advertência da emissora.

De acordo com o site, que assistiu alguns dos vídeos, Dony aparece e fala em "nossos" ao se referir aos clientes do banco.

"Pois é, mais uma vez a Bradesco Vida e Previdência sai na frente e lança um novo plano de Previdência Privada que traz muito mais facilidade para nossos clientes", diz parte do texto.

A Globo tem um capítulo no seu Código de Ética que fala sobre conflito de interesses, deixando claro que isos não é permitido para trabalhadores na sua área de jornalismo. "É vedado a qualquer Integrante usar a visibilidade ou o prestígio do Grupo Globo, assim como seu cargo ou função para influenciar alguém ou obter vantagem pessoal, seja patrimonial ou de outra natureza", diz o Código.

Dony entrou em contato com o banco e pediu para que parasse de usar o material em qualquer plataforma, depois que o conflito ficou evidente.

A Globo confirmou em nota que o apresentador não havia informado sobre o contrato com o banco e foi advertido por isso. Segundo a emissora, Dony advertiu o banco para que o vídeo não fosse veiculado de maneira nenhuma para clientes, o que foi cumprido, e que para ele não se tratava de publicidade por ser voltado para um público interno.

A emissora já havia dito que considerava o caso como encerrado por conta das atitudes tomadas por Dony, de remover os vídeos das plataformas usadas pelo Bradesco. Além disso, informou que ele doaria o cachê recebido para caridade. No entanto, afirmava que alertou o apresentador "para o fato de que seu entendimento sobre a possibilidade de fazer esse tipo de produção está errado".

O Notícias da TV também divulgou um e-mail, direcionado a Ali Kamel, em que Dony explica suas atitudes, fala sobre sua trajetória e pede para demissão. Confira:

"Caro Ali,

Como armei anteriormente, não tinha conhecimento de que os tipos de serviços prestados pela empresa à qual estava ligado contrariavam normas da Globo. Reitero que minha função não era negociar valores com clientes, mas sim trabalhar na concepção dos projetos e em seu conteúdo.

Frente à recente onda de ataques que venho sofrendo, e com indícios de criminosa invasão de computadores, arquivos e mensagens, procurei vasculhar o histórico de dois anos de emails enviados por mim enquanto cumpria função na empresa. De fato, na esmagadora maioria das vezes, eu não tratava de valores com contratantes.

Mas, em algumas circunstâncias pontuais, e das quais eu sinceramente não me recordava, há sim menção a cifras e projetos. Nos poucos casos em que isso aconteceu, a proposta geralmente não prosperou e a contratação não foi efetivada. De qualquer forma, fui traído pela memória. E me penitencio por isso.

Quero acrescentar também que depois de nossa longa conversa e do relato mais pormenorizado que lhe z sobre as atividades já desempenhadas pela PrimeTalk, há um serviço pontual que incluiu o que pode ser interpretado como assessoria de imprensa. Entendo com os olhos de hoje que o escopo dos serviços prestados ultrapassa os limites do que a Globo espera de seus jornalistas. E lamento que, mesmo sem dolo, não tenha percebido isso antes. Não quero mais - por qualquer que seja o artigo ou vazamento na contínua tentativa de destruir minha reputação - constranger você, a Globo ou a minha família.

Desde muito cedo na vida sonhei em trabalhar com televisão, e procurei ao longo de toda minha trajetória me preparar para poder, algum dia, agregar muito valor aos quadros da Globo. Foi pensando nisso que procurei a formação acadêmica mais sólida possível, com jornalismo, economia, extensão internacional e mestrado em economia e nanças.

Em 2011 abri mão de uma promissora carreira no mercado nanceiro, para me tornar repórter nos quadros da Globo. Parecia uma decisão difícil, mas não foi: representava o começo de uma nova caminhada, com a qual eu sonhava desde tempos remotos.

Dentro da emissora tive a possibilidade de trabalhar nos mais diversos telejornais e funções, e participar de algumas das coberturas mais marcantes da história do nosso país. Fui repórter do Jornal da Globo, do BDSP, SPTV1 e SPTV2. Fui editor de economia e comentarista do Jornal das 10 e do Hora 1. Ajudei a criar e depois apresentar programas como o Conta Corrente e GloboNews Internacional, além de ancorar o próprio J10, participando de análises políticas e econômicas com algumas das maiores referências do ramo no jornalismo brasileiro. Nos últimos dois anos, tive a imensa alegria e desao de comandar o Jornal Hoje, dividindo bancada com a talentosa, inspiradora e hoje amiga pessoal, Sandra Annenberg. E ainda pude apresentar o Fantástico e o Jornal Nacional em diversas ocasiões.

Olho no retrovisor com alegria e satisfação por toda essa caminhada, e sou muito grato a você e à Globo pela oportunidade que me deram de bater asas, trabalhar duro e voar alto, ocupando alguns dos mais importantes postos do telejornalismo brasileiro. Fico orgulhoso e feliz com o que pudemos construir e criar juntos.

Mas, assim como é preciso persistência e suor para crescer, é preciso sabedoria para parar.

Nas últimas semanas me vi mergulhado em uma inndável onda de ataques, com a vida dentro e fora da Globo vasculhada e revirada, sigilos scais violados, endereços expostos, trabalhos de exclusiva veiculação interna publicados, e até e-mails privados hackeados.

Quanto mais perto estamos do topo da montanha, mais forte é o vento. E é esperado que seja assim. Mas essa contínua campanha para me destruir e sangrar a qualquer custo não pode prosperar. Não faz bem nem a mim, nem à minha família e nem à emissora. Não é justo com nenhum de nós.

Por esse motivo, embora com aperto no coração, solicito meu afastamento do telejornalismo.

E o faço com o espírito leve e a consciência tranquila, porque jamais ajo de má fé.

Jamais tive o intuito de burlar regras ou obter benefício que julgasse incompatível com as funções que ocupava na emissora (isso sim, seria incompatível com a minha história pessoal). Trabalhei, duro e dobrado, para complementar a renda, fora do horário da Globo, e dentro dos limites que ao meu ver eram compatíveis e aceitáveis.

Se errei, não foi com dolo, e humildemente peço desculpas.

Estou convicto de que em cada um dos dias em que aqui estive tratei com respeito e lealdade a todos com quem interagi, independentemente da função ou hierarquia. E sempre enxerguei a todos não como colegas de trabalho, mas como amigos.

Saio, neste momento, certo também de que em cada um dos dias e anos em que aqui trabalhei, sempre atuei com absoluta paixão e dedicação para levar ao público a notícia da forma mais atraente, correta, completa e interessante possível.

Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pelas oportunidades e pela conança.

Construímos uma história incrível.

Dony de Nuccio."

***

Veja a resposta de Ali Kamel à mensagem de Dony:

"Caro Dony,

Agradeço sua carta honesta e transparente. Aceito o seu pedido de demissão com pesar mas, assim como você e pelas razões que você aponta, com a certeza de que é o melhor caminho a seguir. Entendo que é absolutamente sincero quando arma que não agiu com dolo, e esta carta é uma prova eloquente disto. Nossa longa conversa de hoje cedo permitiu que eu entendesse as suas motivações e você entendesse as razões da Globo. Agradeço os anos em que trabalhou na Globo, que você descreveu tão bem. E o seu empenho e a sua dedicação. Um abraço e sorte na sua nova trajetória,

Ali Kamel"

***

A Globo confirmou a saída de Dony De Nuccio em nota. Leia trechos do comunicado:

"A direção de Jornalismo da Globo informa que foi procurada por alguns de seus jornalistas que relataram que foram contratados por terceiros para participação em eventos institucionais gravados em vídeo, mas sempre com proibição expressa de que as imagens fossem veiculadas ao público externo ou a clientes."

"Em alguns casos, a participação se deu com autorização da Globo por não ferir as políticas atuais da empresa. Em outros casos, a participação foi inadequada, mas sem má-fé. Todos informaram que não possuem empresas prestadoras de serviços de marketing, assessoria de imprensa ou de projetos de comunicação empresarial."

"A Globo, ciente agora de que persistem em algumas dúvidas sobre como agir diante de convites, informou que em breve um comunicado reiterará o que é proibido e o que não é, em detalhes, levando em conta a era digital em que vivemos."