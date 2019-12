'Dor é muito grande', diz pai de menino que morreu jogado da janela pelo padrasto

Adriano Bruno Peregrino da Silva, pai do menino Enzo, de 3 anos, foi ao Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta quarta-feira (18) para liberar o corpo da criança. Enzo morreu depois de ser jogado da janela de um apartamento em Cachambi, no Rio de Janeiro, pelo padrasto.

"Entendo e respeito o trabalho da imprensa. Pode fotografar à vontade. Mas eu não quero falar. Minha dor é muito grande. Eu não consigo, me desculpe", disse o pai ao jornal Extra.

(Foto: Reprodução)

Adriano brigava há um ano na Justiça pela guarda do filho. O garoto morava com a mãe, Camila Cerqueira, e o padrasto, o músico Luiz Eduardo Lopo, 38 anos. Ele também pulou da janela e morreu depois de atirar o garoto.

Em depoimento, a mãe contou que desconfiava que o namorado tinha problemas psiquiátricos, mas não tomava nenhum remédio controlado. ELa e o músico namoravam há oito meses.

O corpo de Luiz Eduardo continua no IML e até agora nenhum familiar foi até o local fazer a liberação.

Não há informação sobre o sepultamento de Enzo. "Fui conversar com ele, mas caiu em pranto. Entendo a sua dor. O corpo do filho dele está desde ontem (terça-feira) no IML. Mas o pai só conseguiu ter forças de vir aqui agora pela manhã. Ele está acabado", disse um agente funerário sobre Adriano.

Surtos

Vizinhos dizem no loal do crime que Luiz Eduardo usava drogas e tinha surtos frequentes.

"Era muito agressivo quando estava sob efeito de drogas. A PM já foi acionada várias vezes para cá por conta de escândalos que ele promovia", contou uma moradora.

Uma testemunha que trabalha perto viu quando Luiz pulou. "Ele, literalmente, deu um mortal e se jogou de cambalhota". Ela ainda se aproximou para tentar ajudar, mas ele já estava morto. "O rapaz que mora no apartamento ao lado contou que durante a noite foi muita confusão, muita gritaria e barulho de coisas quebrando", acrescenta.

Ontem, os bombeiros foram chamados justamente para atender à ocorrência de pessoa descontrolada. Luiz estava jogando objetos pela janela. Depois, pegou o enteado e atirou do alto do apartamento, para em seguida pular ele mesmo.