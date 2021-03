Doria solicita abertura de investigação sobre empresário que ameaçou Lula de morte

O governador de São Paulo, João Doria, determinou nesta terça-feira (16) que a polícia abra investigação após um homem ameaçar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de morte em vídeo publicado nas redes sociais.

"O governador determinou a imediata investigação policial junto ao autor do vídeo que atenta contra a segurança e a integridade física do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva", afirmou o Palácio dos Bandeirantes em nota.

Após o ocorrido, Dória também conversou com a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, para definir as providências a serem tomadas sobre o caso.

No vídeo, o homem — um empresário do interior de São Paulo — aparece com uma camiseta do Brasil e a bandeira do país enrolada na cintura, com uma arma na mão. Ele faz disparos e, dirigindo-se a Lula, aponta para a arma e diz que o presidente "vai ter problema".

"A condenação da violência política é uma regra imutável da democracia", finalizou o governador de São Paulo.