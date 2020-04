Dorime? Rato invade BBB e programa ganha 'novo participante' na reta final

Uma novidade na reta final do Big Brother Brasil pegou o público, e até a produção, de surpresa: um novo participante entrou no programa. Trata-se do ratinho Genilson, como o público o batizou, que deu o ar da graça na cozinha do programa na noite de quarta (22).

Genilson não conseguiu escapar das câmeras da "casa mais vigiada do Brasil" e suas estripulias dentro do armário da casa foram registradas e viralizaram na web.

O público, encantado com o novo participante, imediatamente subiu a hashtag "rato merece respeito", colocando-se ao lado do invasor. O carinho foi tão imediato que teve gente o colocando até como campeão da edição.

Já outras pessoas foram mais perspicazes e descobriram a identidade secreta do bichinho. Afinal, a festa de ontem teve o tema jantar chique e, curiosamente, um rato apareceu na cozinha, fazendo a galera associar o invasor ao filme Ratatouille.

Destino de Genilson

Até o momento a produção do programa não se manifestou sobre o que aconteceu com o invasor. Mas, após o ratinho ser flagrado, os participantes foram impedidos de entrar no local pois ele passaria por uma "manutenção", o que levou o público a especular que o bichinho teve um destino pior que o paredão.