Dos 10 jogos que o Bahia pontuou, 5 foram com gol nos acréscimos

O triunfo diante do Botafogo na noite do domingo (8), não deu ao Bahia apenas três pontos na tabela do campeonato. O gol de Rodriguinho, aos 53 minutos do 2º tempo, fez o tricolor atingir uma marca curiosa no Brasileirão 2020: dos 10 jogos que pontuou - seja um triunfo ou um empate - em cinco oportunidades o Bahia conquistou esses pontos com um gol nos acréscimos.

A ‘mística tricolor’ que já trouxe tanta felicidade para a torcida - como o gols de Raudinei em 94 ou Charles em 2007 - foi responsável por nove dos 22 pontos que o Bahia somou até agora na competição. Isso representa 40% dos números conquistados pelo elenco.

Os primeiros pontos levados dessa forma aconteceram já na 3ª rodada, na partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 16 de agosto, em Pituaçu. Na ocasião, o zagueiro Ernando marcou de cabeça após um escanteio cobrado por Élber, que deu três pontos ao Bahia na vitória por 2x1.

Na sequência, na 6ª rodada, foi a vez de Marco Antônio deixar a marca dele nos minutos finais, com gol marcado no empate com o Palmeiras por 1x1. O Bahia ainda fez após os 45 minutos da etapa final na 10ª rodada, com gol de pênalti de Clayson contra o Inter, e na 16ª, também fora de casa enfrentando o Goiás. O ponto milagroso diante do esmeraldino saiu depois de um chute de Fessin, aos 49 minutos.

Agora, pela 5ª vez no Brasileirão de 2020, os torcedores viram o tricolor decidir uma partida muito próximo do apito final. Gilberto descolou um pênalti depois de chutar com força e a bola ser bloqueada pelo braço de Marcelo Benevenuto. Rodriguinho confirmou o triunfo e mais três pontos na conta.

Jogadores do Bahia comemoram gol do triunfo contra o RB Bragantino (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Brincadeiras à parte com mística do Bahia, os dados podem revelar algumas fragilidades do atual elenco. Mesmo antes de Mano Menezes assumir, era visível a falta de ímpeto do Esquadrão em boa parte do jogo. Entre erros individuais e coletivos, a falta de objetividade obrigou o Bahia a fazer nos acréscimos o que não conseguiu produzir em 90 minutos regulamentares.

Com a exceção do jogo contra o líder Internacional, as outras partidas foram marcadas por um time pouco enérgico dentro de campo. E a falta de ímpeto ainda resultou em outros pontos perdidos, a exemplo do jogo perante o Sport, quando o Bahia fez um primeiro tempo ruim, reagiu no segundo, mas não suficiente para evitar a derrota.

Na entrevista coletiva após o triunfo contra o Botafogo na Fonte Nova, Mano comentou sobre a escalação de Elias no time titular e explicou que a ideia era “resolver logo a partida”. Como isso não aconteceu, o camisa 5 ficou em campo os 90 minutos.