Douglas Augusto não treina e Roger muda esquema com três volantes

O adeus de Douglas Augusto ao Bahia parece cada vez mais próximo. E o técnico Roger Machado já pensa em alternativas para jogar sem o volante que pertence ao Corinthians e tem negociações avançadas para deixar o tricolor rumo ao futebol grego.

Nesta quarta-feira (26), o atleta sequer desceu para treinar no Fazendão e Roger escalou o time principal no 4-2-3-1, esquema utilizado antes de adotar a formação com três volantes.

No lugar de Douglas Augusto, entrou Ramires. O time titular ficou assim: Douglas, Nino, Jackson, Fonseca e Moisés; Gregore e Elton; Artur, Ramires e Élber; Gilberto no comando de ataque. Já o time reserva treinou com Anderson, Ezequiel, Everson, Xandão e Paulinho; Flávio, Shaylon e Marco António; Rogério, Arthur Caíke e Fernandão.

O Bahia volta aos treinamentos nessa quinta-feira (27), quando os jogadores terão uma jornada dupla de atividades. O próximo jogo do tricolor é contra o Grêmio, pelas quartas da Copa do Brasil, no dia 10 de julho, em Porto Alegre.

