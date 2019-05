Douglas Augusto pede Bahia 'malandro' para vencer fora de casa

Nos últimos dias, a conversa entre os torcedores do Bahia tem sido uma só: a falta de triunfos fora de casa. O tema tem uma explicação. No último domingo (12), o tricolor iniciou a sequência de três jogos que vai fazer longe de Salvador. A caminhada, no entanto, não começou bem e o Esquadrão foi derrotado pelo Athletico-PR. Foi o segundo revés em dois jogos do clube no Brasileirão - antes havia perdido para o Botafogo, por 3x2.

Por isso, o sinal de alerta foi ligado no Fazendão e os jogadores estão focados em não repetir os mesmos erros nos dois próximos compromissos, ambos contra o São Paulo. O primeiro será neste domingo (18), pela quinta rodada do Brasileirão, e o segundo, na quarta-feira (22), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ambos no Morumbi.

Para o volante Douglas Augusto, o Bahia vem jogando bem como visitante, mas precisa ter uma pouco mais de malandragem nos confrontos fora de casa. "Contra o Botafogo, a nossa equipe fez um bom jogo. Contra o Athletico, no segundo tempo, também comandamos. O que está faltando é a gente saber segurar o resultado. Contra o Botafogo fizemos 1x0, e, em 20 minutos, o Botafogo meteu dois gols. Foi muito rápido. Agora é ser malandro para a gente sair com os triunfos fora de casa", explicou o volante.

Emprestado ao Bahia pelo Corinthians, Douglas já enfrentou o São Paulo na carreira e sabe como é ganhar do time paulista. Em 2017, quando ainda defendia o Fluminense, ele ajudou o time carioca a vencer os paulistas por 3x1, no Maracanã. Por isso, o volante dá a receita do que o Esquadrão precisa para garantir o resultado positivo:

"Eu joguei muito contra o São Paulo pelo Fluminense. A gente tem que ir lá fazer um bom jogo, deixar eles virem para cima e saber contra-atacar na hora certa", disse.



"O São Paulo é uma grande equipe, mas temos a oportunidade de vencê-los dentro da casa deles e, se Deus quiser, vamos conquistar esses triunfos, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. É fazer um grande jogo para trazer o resultado para garantir a classificação em casa", continuou.