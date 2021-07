Douglas, do vôlei, celebra sucesso repentino: 'Viralizei do nada'

Ponteiro da seleção basileira de vôlei, Douglas Souza viu a popularidade explodir depois que um vídeo dele viralizou nas redes sociais. O número de seguidores mais que triplicou e ele se tornou um dos mais comentados no Twitter, interagindo com famosos. "Viralizei do nada", comemora.

Já em Tóquio, onde a seleção de vôlei disputará a Olimpíada, ele disse que ficou chocado com a popularidade repentina. "Ontem, 70 mil pessoas tinham assistido aos meus Stories. Depois do treino da manhã, eram quase 917 mil. Estou em choque! Esse é meu jeito. Sou assim, pode perguntar para meu namorado e família. Estou brincando o tempo inteiro, fazendo piada e enchendo o saco do Georges (ele chama o Borges assim). A única diferença é que agora estou filmando e colocando no Instagram", disse ele a Globo.

Douglas admitiu que antes evitava se expor muito nas redes sociais com medo de julgamento e de sofrimento com comentários negativos. "Infelizmente, nós da comunidade LGBT estamos muito acostumados com isso. Só de acordar e dar a cara ali, as pessoas vão falar de você. Então que falem", diz.

Ele diz que já recebeu mensagens de Pabllo Vittar, Luiza Sonza, Tatá Werneck e outras celebridades. Com o sucesso, o jogador assinou contrato com a Mynd8, agência de influencers que conta com Preta Gil entre seus sócios.

O jogador promete que vai continuar mostrando os bastidores do esporte e que fará comentários especiais na abertura dos Jogos Olimpícos, que vai acompanhar do quarto. "Farei comentários e vou entrar de vestido. Vai ser bem legal. Não trouxe vestido, não! Nem caberia na mala. Vou fazer de edredom mesmo", adianta.

Sobre como os colegas de time enxergam suas brincadeiras, Douglas diz que não as faz com quem não tem intimidade. "A galera que eu não tenho certeza de como vai reagir, eu nem brinco, deixo na deles. Cada um na sua. Se eles gostarem, chegam brincando e tudo bem".