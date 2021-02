Douglas fala sobre susto após chute e diz que se recupera bem

A imagem do choque entre o zagueiro Leandro Castán, do Vasco, e o goleiro Douglas, do Bahia, causa espanto pela violência da pancada. Mas dois dias depois do episódio, o camisa 1 tricolor se mostrou preparado para entrar em ação contra o Fluminense, quarta-feira (3), às 21h30, na Fonte Nova.

Entrevistado na sala de imprensa da Cidade Tricolor nesta terça, Douglas afirmou que, apesar do susto e dos cinco pontos na face, está se recuperando bem. Mesmo despistando sobre a titularidade, ele deve ser confirmado no confronto com os cariocas.

"Fiquei preocupado com minha garganta. Senti que ela deu uma fechada, a pressão na minha garganta estava bem grande. Maior preocupação não foi com o rosto, mas com a dificuldade de respirar. Mas logo chegou o doutor. Não perdi os sentidos em nenhum momento. Aos poucos foi passando o susto e fomos digerindo melhor o momento", contou Douglas.

"Eu e todo o departamento de futebol e departamento médico estamos fazendo o possível para estar à disposição amanhã ou o quanto antes. Depende de uma série de fatores internos", continuou ele.

Diante do Fluminense, o Bahia precisa vencer para se manter fora da zona de rebaixamento sem depender de outros resultados. O tricolor tem 36 pontos, em 15º lugar, e está a apenas um de distância do Fortaleza, primeiro time dentro do Z4.

"A expectativa nossa do clube e do torcedor, pelo investimento que foi feito, era estar em um momento desse do campeonato disputando uma outra parte da tabela. Mas a nossa realidade não é essa, temos que nos mostrar grandes, assumir a responsabilidade de vestir essa camisa, representar o clube, fazer um bom trabalho. Nosso objetivo a princípio é manter o Bahia na Série A, que é o lugar dele, por tudo que tem sido feito nas últimas temporadas”, finalizou o goleiro.