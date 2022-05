Douglas Silva negocia com gigante do streaming, diz coluna

O ator Douglas Silva não recebeu nenhum convite da Globo depois do fim do BBB 22, ao contrário da colega de reality Jade Picon, que está prevista para fazer parte da próxima novela de Gloria Perez na emissora. Segundo o Notícias da TV, do Uol, o ator negocia com uma plataforma de streaming.

A coluna afirma que o ator foi procurado pela Netflix, o que ele não confirma oficialmente. Há uma cláusula de confidencialidade que o impede de falar sobre o tema. O ator já fez parte de uma série na Netflix - Samantha!, com Emanuelle Araújo, em 2018 e 2019.

DG também está avaliando roteiro de dois filmes que recebeu e a equipe avalia que em breve ele deve anunciar qual será seu próximo projeto.

Nas redes sociais, internautas questionaram o fato de DG, primeiro ator brasileiro a ser indicado ao Emmy Internacional, não ter recebido a mesma atenção da Globo que Jade, que nunca atuou.