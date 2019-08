Doze novos voos passarão a operar no aeroporto de Porto Seguro

Segundo maior destino turístico da Bahia, o município de Porto Seguro, localizado na Costa do Descobrimento, no Extremo Sul do Estado, receberá 12 novos voos semanais da Latam. O anúncio das rotas que virão de São Paulo (6), Belo Horizonte (4) e Brasília (2) foi feito pelo secretário do Turismo do Estado, Fausto Franco, durante o Show Tour, evento que reúne até sexta-feira (16), no município, operadores, agentes e empresários do setor hoteleiro.

Os voos fazem parte de um plano da companhia para ampliar em 30% a oferta de linhas no Estado e está alinhado com o decreto editado pelo governador Rui Costa, que prevê incentivos às companhias aéreas que ofereçam mais voos para a capital e o interior da Bahia. As companhias Azul, Gol e Passaredo já haviam anunciado 161 novos voos.

Franco considerou o evento um sucesso, pois as rodadas de negócio foram positivas para representantes do trade do Estado e do Brasil, “mostrando a força do nosso turismo e o protagonismo da Costa do Descobrimento nesse segmento”.

O secretário acrescentou ainda que os índices de ocupação da rede hoteleira estão acima da média para esta época do ano. “Isso é resultado de um modelo de captação e investimento do Governo do Estado que está dando certo”, concluiu o secretário.

Com o tema “Estratégia Multicanal no Turismo”, a Feira acontece simultaneamente no hotel Solar do Imperador e no Portal Beach, em Porto Seguro, com uma extensa programação que conta com palestras, exposições, eventos técnicos, Famtour, capacitações e rodadas de negócios.

Participaram da abertura do evento a prefeita de Porto Seguro, Claudia Oliveira; o presidente da ABIH–BA, Glicério Lemos; o vice-presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem na Bahia (Abav-BA), Jorge Pinto; e os diretores da Azul, Marcelo Bento; da CVC, Claiton Armelin; da Decolar.com, Renata Bufarat.

Em nota, a Latam informa que os novos voos são uma contrapartida à ampliação do benefício de ICMS sobre combustível de aviação. Veja o texto divulgado pela empresa: "A Latam Airlines Brasil, companhia aérea líder no Brasil em passageiros transportados, planeja novos voos como contrapartida a ampliação do benefício de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre o combustível de aviação (QAV) divulgado pelo Governo do Estado da Bahia. Em breve, a companhia comunicará oficialmente os detalhes destes novos voos."