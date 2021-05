Doze pessoas serão indiciadas por sequestro de garoto em Miguel Calmon

A Polícia Civil de Miguel Calmon já concluiu as investigações sobre o sequestro garoto Kalebe Dourado, 9 anos, raptado por homens a bordo de um carro na cidade do centro norte baiano, no dia 17 de maio, e resgatado três dias depois, em Feira de Santana.

Ao todo, 12 pessoas devem ser indiciadas pelo crime, de acordo com o delegado regional Eduardo Brito, que informou ao siten Jacobina 24 Horas que o caso foi eluicidado.

“Concluímos o procedimento [investigação] na última quinta-feira, onde demandou um trabalho conjunto entre as forças policiais co-irmãs, assim, diante da sua complexidade, sob a minha presidência em campo e inquisitorial, se chegando a um desfecho positivo e elucidação do caso, com identificação de todos os autores, com o indiciamento de 12 pessoas”, afirmou o delegado ao site.

Kalebe brincava em uma praça de Miguel Calmon quando um Renault Sandero preto parou ao lado do local onde o garoto brincava. Dois homens saíram e pegaram o menino, que foi jogado no interior do veículo. O carro usado no sequestro foi encontrado próximo à cidade e a criança, finalmente, libertada em Feira.

Veja abaixo o flagrante o dia do sequestro.