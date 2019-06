Drake pagou R$ 1,3 milhão para modelo que o acusou de abuso sexual

Drake pagou US$ 350 mil - cerca de R$ 1,3 milhão - para que a modelo Layla Lace desse por encerrado o processo que moveu contra o rapper por abuso sexual. O acordo foi feito em 2017 - mas só veio à público agora pois a digital influencer está movendo um novo processo, dessa vez contra o próprio advogado, acusando-o de ter agido contra os interesses dela.

No processo, segundo o site The Blast, que divulgou a informação, Lace conta como teria sido abusada sexualmente pelo canadense. "O Drake me forçou a praticar sexo oral nele", relatou, no processo recém-revelado. Segundo ela, foi em fevereiro de 2017, após o show do rapper em Manchester, na Inglaterra.

Segundo a imprensa internacional, o montante pago por Drake veio por conta um acordo assinado pelos dois, depois do cantor ter processado a modelo. A ação foi movida por ele após a influencer ter, supostamente, inventado uma gravidez decorrente de um relacionamento dos dois.

Na época em que Lace revelou suas acusações, ela mencionou o filho que estaria esperando. Drake, então, divulgou um comunicado, negando a possibilidade de ter forçado algum tipo de relacionamento. "Layla praticou sexo oral de forma voluntária", declarou, então, via seus representantes.

As autoridades britânicas investigaram o caso e livraram Drake das acusações, por falta de evidência.