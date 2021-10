Drica Moraes sofre acidente durante as gravações de Sob Pressão

Por meio de nota, a Globo informou que a atriz Drica Moraes sofreu um acidente durante as filmagens da série Sob Pressão, drama médico inspirado no livro Sob Pressão: A Rotina de Guerra de Um Médico Brasileiro. Segundo a emissora, a artista foi atendida e liberada para voltar à sua casa.

A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, afirmou que um holofote do set de gravações teria despencado e atingindo a atriz, causando um corte no rosto. Drica foi levada ao departamento médico da Globo, onde recebeu pontos no lugar do ferimento. A jornalista ainda disse que a artista optou por fazer uma intervenção cirúrgica, para evitar possíveis marcas no local, mas a emissora negou.

Após o acidente, as gravações foram paralisadas, mas a emissora informou que essa pausa já estava prevista no cronograma de filmagens e não tem qualquer relação com o ocorrido. "A paralisação das gravações já estava prevista desde o cronograma inicial e serão retomadas na próxima semana, não guardando qualquer relação com o incidente ocorrido com a atriz Drica Moraes, durante as gravações da série, na semana passada. Na ocasião, a atriz foi prontamente atendida e liberada para retorno à sua casa", diz a nota.

Em agosto, foi lançada a quarta temporada da série e durante a coletiva de imprensa o roteirista Lucas Paraizo confirmou a quinta temporada. A produção mostra os desafios enfrentados pela equipe médica de um hospital público do Rio de Janeiro e conta com Júlio Andrade, Marjorie Estiano, Stepan Nercessian, Bruno Garcia, Pablo Sanábio e Josie Antello no elenco.

