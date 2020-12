Drive Thru Solidário arrecada doações para Natal na Arena Fonte Nova neste sábado (19)

A sétima edição da campanha Natal Solidário será em um formato diferente. Este ano, a arrecadação de doações será no formato drive-thru, por conta da pandemia do novo coronavírus, a fim de evitar a contaminação pela covid-19. A ação será realizada neste sábado (19), das 10h às 17h, na Arena Fonte Nova, e irá beneficiar 200 instituições baianas. É possível doar materiais de higiene e limpeza e alimentos não perecíveis.

A partir das 14h, o Papai Noel e personagens natalinos estarão no local para interagir com as crianças. Elas não poderão sair do veículo e o uso de máscara é obrigatório. A caracterização dos atores foi feita por Lícia Fábio Produções e Eventos, que apoiou a campanha, assim como a Arena Fonte Nova e o Centro de Convenções.

A iniciativa é do Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), que reúne, além da Federação, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Uma outra ação similar a este formato acontece também neste sábado, das 10h às 15h, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O local para entrega das doações é em frente ao edifício Mont Blanc, ao lado do “Pexinxa”, no centro da cidade.

No último domingo (13), a primeira edição do drive-thru solidário foi realizado no Centro de Convenções de Salvador, onde foram arrecadados 500 kg de material de limpeza e alimento. A expectativa, segundo a Fecomércio-BA, é que seja o triplo neste final de semana.

Ação do domingo passado (13) arrecadou 500g em doações

Procurada pelo CORREIO, a idealizadora do evento, Juranildes Melo de Matos Araújo, não atendeu às ligações.

