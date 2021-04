Drive Thru Solidário na Câmara Municipal troca alimentos por livro

Com o objetivo de arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social em razão da pandemia da Covid-19, acontece na próxima terça-feira (20) o Drive Thru Solidário. A iniciativa é do escritor, vereador licenciado e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas, Luiz Carlos de Souza. A ação será realizada no estacionamento da Câmara Municipal de Salvador, das 9h às 13h, e o funcionamento é bem simples: ao doar 5 kg de alimento, a pessoa recebe em troca um exemplar do livro Um Minuto e Nada Mais, de sua autoria.

A obra lançada no ano passado é composta por 120 mensagens motivacionais curtas e diretas que levam o leitor a refletir sobre aspectos de sua vida material e espiritual.

“A ideia é ler uma mensagem diariamente, para começar o dia com muita força, energia e determinação”, afirmou Luiz Carlos, que também é pastor da Igreja Universal.

Para Luiz Carlos, a pandemia abalou a economia brasileira e isso refletiu na alta do preço dos alimentos e aumento da insegurança alimentar no país.

“Muitas famílias estão há um ano lutando contra a fome. Desde dezembro, com o fim do auxílio emergencial, o aumento do desemprego e a alta do preço da alimentação a situação tem piorado, por isso a ideia de criar essa corrente de solidariedade e ajudar quem precisa”, disse o secretário.