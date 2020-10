Drone flagra tubarão branco a poucos centímetros de surfista; veja vídeo

Um surfista que pegava onda na Austrália esteve muito próximo do perigo, mas nem percebeu. Acontece que um tubarão branco de 1,5m ficou a poucos centímetros dele nesta quarta-feira (7).

As cenas foram captadas por um equipamento da Surf Life Saving New South Wales, que tem a iniciativa de monitorar os locais onde os surfistas estão e alertá-los sobre ameaças. E foi exatamente o que ocorreu com Matt Wilkinson.

O ex-surfista profissional do campeonato mundial foi alertado por um aviso de alto-falante do drone quando o animal se aproximou dele.

"Eu estava surfando na praia de Sharpes e navegando sozinho e ouvi um barulho de respingos, olhei em volta e não consegui ver nada”, disse Wilkinson, segundo o site do Surf Life Savings.

“Então o drone desceu e me disse que havia um tubarão perigoso na área, para eu voltar à praia." Após o susto, a praia foi fechada e só será reaberta nesta quinta-feira (8).