Drones ajudam polícia a apreender R$ 54 mil e 24 kg de drogas em matagal

Cerca de R$ 54 mil em espécie e 24kg de entorpecentes foram encontrados em um matagal na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, a partir do uso de drones da Polícia Militar. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o flagrante ocorreu em uma área de mato, no bairro de Thiago Melo II, que tem difícil acesso.

Dentro do matagal foram apreendidos R$ 53.959 em espécie, 18,7 quilos de maconha, 3,1 de crack e 2,3 quilos de cocaína, uma balança, dois celulares e um revólver calibre 38. Segundo o titular da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno, os criminosos tentavam fugir das ações policiais realizando o corte e a distribuição das drogas.

Dois homens foram capturados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.