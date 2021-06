Dua Lipa lança clipe de 'Love Again' em clima de rodeio

A premiada era Future Nostalgia ganhou mais um clipe. A cantora Dua Lipa lançou nesta sexta-feira, 4, o vídeo da faixa Love Again, com direito a temática de rodeio e com a artista caracterizada de cowgirl.



O clipe, que já é o oitavo lançado pela cantora para trabalhar o álbum, foi gravado em meio aos ensaios para a apresentação no Brit Awards e com coreografia aprendida em 45 minutos, segundo a própria Dua Lipa escreveu no Twitter em agradecimento à equipe dela.



A temática rodeio, estrelando a cantora como cowgirl e até montada em touro mecânico, veio de surpresa após a capa do single divulgada esta semana trazer a artista com maquiagem de palhaço. Pensou-se que o tema seria circo, mas aí estava o engano. Teve palhaços, sim, mas palhaços de rodeio.

Com muita coreografia, o clipe provavelmente será o último single do álbum lançado no ano passado, já que Joe Kentish, chefe do departamento de Artistas e Repertório da Warner do Reino Unido, disse em entrevista à revistaque a cantora já está trabalhando no próximo álbum de estúdio, o terceiro de sua carreira.Joe Kentish ainda revelou que Dua Lipa prepara algo diferente de tudo que já fez e que não pensa em fazer uma pausa na carreira. "Ela estava falando sobre o terceiro álbum quando mal tínhamos feito o segundo. Você está meio que esperando que ela queira fazer uma pausa ou fazer as coisas de forma diferente, mas ela fica tipo: 'Certo, o que vem a seguir?'. Seus interesses, seu conhecimento, sua sede de aprender coisas novas e estar no controle do que ela faz apenas cresce e cresce", contou.