Duas casas atingidas por deslizamento de terra em Valéria serão demolidas

Dois imóveis que foram atingidos por um deslizamento de terra nesta quinta-feira (26), na Rua da Paz (Estrada do Derba), no bairro de Valéria, serão demolidos pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

O caso aconteceu nesta manhã e, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), duas vítimas que estavam sob os escombros foram resgatadas após um barranco ceder. Ambas estava sem ferimentos e se recusaram a receber atendimento médico.

Ainda segundo os bombeiros, outras sete pessoas e um cachorro estavam ilhados e também foram resgatados sem ferimentos.

Segundo a Codesal, os dois imóveis atingidos foram vistoriados e, como tiveram suas estruturas comprometidas, serão demolidos. Além disso, outras 11 outras casas foram evacuadas.

A vistoria contou com a colaboração das demais entidades do Sistema Municipal de Proteção e Defefesa Civil (SMPDC), que encaminharam os moradores atingidos para a Secretaria Municipal Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Segundo o diretor geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, o deslizamento ocorreu porque foi colocada terra emprestada no talude, de forma irregular. "Isso vai ser averiguado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) para que sejam tomadas providências cabíveis e para que não venhamos a ter outros escorregamentos no local".

(Foto: Codesal/Divulgação)

Ainda segundo Sosthenes, todas as casas do entorno estão sendo vistoriadas, com o apoio da Secretária de Articulação Comunitária e Prefeitura-Bairro e da Sedur. Os moradores cadastrados serão acolhidos pelos programas sociais do município.