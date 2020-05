Duas cidades do interior da Bahia começam a fazer testes para covid-19

Duas cidades no interior da Bahia começam a fazer testes para o novo coronavírus a partir desta semana. A Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras, e o Laboratório Central de Vitória da Conquista, vão oferecer o mesmo tipo de exame feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), em Salvador. A Bahia realizou 26 mil testes de março até domingo (10), e 3,4 mil amostras aguardam para serem analisadas.

Em Barreiras, o serviço começa a partir desta terça-feira (12). Serão 30 amostras testadas de segunda a sexta-feira, e os resultados serão informados em até 72 horas. Em Vitória da Conquista também serão 30 amostras, mas por lá, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), as atividades começaram nesta segunda (11). A capacidade desses locais será ampliada nas próximas semanas para 90 exames por dia.

Em Salvador, além do Lacen, que fica no Horto Florestal, estão aptas para fazer os exames a rede Leme, DNA, Jaime Cerqueira, Senai-Cimatec e Hospital São Rafael. A Sesab explicou que essas foram as empresas que procuraram o Laboratório Central e pediram a validação das técnicas de realização do exame para a covid-19, e foram aprovadas.

Em nota, a Ufob informou que as amostras positivas não precisarão de contraprova, já que o laboratório da universidade é certificado pelo Lacen. As atividades serão coordenadas por professores do Núcleo de Estudos de Agentes Infecciosos e Vetores (Naive).

“As amostras serão enviadas pelo Núcleo Regional de Saúde do Oeste, conforme prioridades estabelecidas pelos órgãos sanitários. O pedido de coleta seguirá o fluxo já estabelecido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesab). A Ufob também realizará testagem em amostra para atender a demanda de projeto de pesquisa previamente acordadas”, diz a nota.

A direção da Universidade acredita que após a pandemia a estrutura montada poderá ser reaproveitada para diagnosticar também com rapidez e precisão doenças como dengue, zika, chikungunya, e infecções pelos vírus HIV, HCV e HBV.

No total, serão aplicados 5 mil testes. A ação é resultado de um acordo de cooperação técnica com a Associação Baiana de Produtores de Algodão (Abapa), que doou R$ 370 mil, Governo da Bahia, Prefeitura de Barreiras e de recursos oriundos do Ministério da Educação para implementar ações de combate à Covid-19.

Interior

Em abril, o governo do estado anunciou que cinco cidades do interior estavam sendo equipadas para realizar testes da covid-19. Além de Barreiras e Vitória da Conquista, foram selecionadas Jequié, Porto Seguro e Paulo Afonso.

A intenção era descentralizar os testes, até então feitos apenas em Salvador, e agilizar os resultados para os pacientes do interior. Alguns deles aguardavam até sete dias para receberem os resultados. A expectativa é que as novas unidades encurtem o tempo de espera para 48horas.

Em Vitória da Conquista e em Barreiras existiam máquinas para fazer os exames, mas os equipamentos precisaram ser atualizados com o protocolo do Ministério da Saúde para fazer a testagem. Já as cidades de Jequié, Porto Seguro, e Paulo Afonso estão aguardando pelas máquinas, e o pessoal ainda está passando por treinamento. Em nota, a Sesab disse que a expectativa é de que por lá o serviço comece na próxima semana.

“Quanto aos laboratórios privados, o que pode acontecer é a solicitação ao Lacen-BA para que verifique e valide as técnicas de realização do exame para a Covid-19. E neste sentido, as redes Leme, DNA, Jaime Cerqueira, Senai-Cimatec e Hospital São Rafael procuraram a instituição e pediram validação das técnicas utilizadas e hoje estão aptas. Os municípios alcançados por esses laboratórios validados são Salvador, Itabuna, Santo Amaro, Lauro de Freitas e Camaçari”, diz a nota.

A Sesab não informou quais foram os critérios para a seleção das cinco cidades que vão realizar os exames. Até o domingo (10), Jequié tinha 87 casos confirmados de covid-19. Vitória da Conquista tinha 44 pacientes, Porto Seguro apresentava 28 ocorrências, Paulo Afonso estava com oito situações, e Barreiras com dois doentes.

Infectados

O número de infectados com o novo coronavírus na Bahia era de 5.774 mil, até a manhã desta segunda-feira (11). De acordo com o boletim epidemiológico, a doença matou 204 pessoas até o momento, e 1.418 pacientes se recuperaram. O primeiro caso confirmado no estado aconteceu em 6 de março, nove dias após a confirmação do primeiro paciente do Brasil.

No dia 24 de abril foi inaugurada uma nova ala no Lacen, com um setor de biologia molecular, que faz todos os exames de coronavírus, HIV, hepatites e outras doenças, e um laboratório de vigilância sanitária, que faz análises químicas de água, de alimentos, produtos de limpeza, entre outros.

A nova estrutura ajudou a ampliar a quantidade de testes feitos na Bahia, passando de 400 para mil exames por dia. A Sesab informou que do dia 1ª de março até às 15h deste domingo (10), o Lacen realizou 26.059 exames, sendo que 3.407 amostras aguardam por análise. O investimento em obras e equipamentos foi de R$ 2 milhões.