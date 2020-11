Duas mulheres morrem e uma fica ferida em acidente na BR-101

Duas mulheres morreram e uma ficou ferida em um acidente, na manhã desta segunda-feira (2), na BR-101, na altura do KM-511,9, em Itabuna. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi uma colisão frontal, envolvendo uma carreta e um veículo de passeio.



A motorista do carro de passeio teria perdido o controle e o veículo invadiu a pista contrária e bateu com a carreta, informou o G1. Ainda de acordo com o portal, a motorista foi identificada como Lucidalva Ribeiro da Silva Dórea, de 60 anos, e levada para o Hospital de Base de Itabuna. Não há informações sobre seu estado de saúde.



Uma das vítimas fatais foi identificada como Estelita Ribeiro do Nascimento, de 81 anos, ainda segundo informações do G1. A outra vítima não teve o nome divulgado.