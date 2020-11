Duas mulheres são presas enquanto roubavam ônibus na Av. Jequitaia

Duas mulheres foram presas na manhã desta terça-feira (17) enquanto roubavam um ônibus na Avenida Jequitaia, na região de Água de Meninos. Os próprios passageiros se revoltaram e já estavam rendendo as duas quando policiais da 16ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Comércio) chegaram e efetuaram a prisão. Um terceiro envolvido conseguiu escapar antes.

Depois que a dupla deu voz de assalto no ônibus da linha São Caetano/Engenho Velho da Federação, alguém conseguiu chamar a polícia relatando o que estava acontecendo.

“Quando chegamos elas já estavam sendo rendidas pelos passageiros do coletivo. Uma delas se jogou do carro em movimento, após agressões, mas foi capturada e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE)”, diz o comandante da 16ª CIPM, major César Augusto Santiago.

Facas que eram usadas para o robou foram apreendidas com as duas. “Segundo informações, um homem que também participou da ação conseguiu fugir", diz o comandante.

As duas mulheres foram presas em flagrante e encaminhadas para o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) onde foram autuadas por roubo tentado. Uma delas tinha um mandado de prisão por roubo, que foi cumprido.