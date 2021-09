Duas pessoas morrem baleadas em bar no bairro de São Cristóvão

Um duplo homicídio ocorreu na tarde desta terça-feira (14), em um bar, na Rua Bahia, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Criminosos invadiram o local e efetuaram disparos com armas de fogo.

O alvo era um homem, que já tem passagem pela polícia. Ele foi morto no local. Segundo a Polícia Civil, a proprietária do bar também foi atingida e morreu no local. A polícia ainda não diviulgou a identidade das vítimas.

A 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) vai apurar o caso e ouvir testemunhas.

Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (Silc/DHPP) expediu as guias periciais e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).