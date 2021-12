Duas pessoas são baleadas em Pernambués

Duas pessoas foram baleadas no bairro de Pernambués, na noite dessa sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 18h, na Rua do Hipodrómo.

Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos chegaram ao local a bordo de uma moto já atirando. O alvo, segundo a polícia, era Leandro dos Santos França, 40 anos, que foi atingido pelos disparos.

No entanto, Graziele da Silva Rodrigues, 34, que trabalhava em uma farmácia no momento do crime, também acabou sendo baleada.

De acordo com a Polícia Militar, dois foram socorridos por moradores para a UPA de Pernambués e, após o primeiro atendimento, eles foram transferidos para o Hospital Geral do Estado (HGE).

A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 11ª DT/Tancredo Neves.