Duas pessoas são mortas a tiros em assentamento de Vitória da Conquista

Duas pessoas foram mortas a tiros em um assentamento próximo ao anel rodoviário de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, no final da noite de terça-feira (6). As vítimas, um homem e uma mulher, morreram ainda no local.

Segundo a Polícia Civil, Remilda Alves Rocha, 39 anos, e Adelmo Souza, 25 anos, foram mortos dentro de habitações no assentamento comunitário Terra Nobre. O crime aconteceu por volta das 22h, quando homens chegaram em um carro escuro e atiraram.

Moradores contaram à TV Bahia que Remilda, que era cadeirante, estava dentro do barraco e foi atingida por uma bala perdida. O alvo do ataque seria Adelmo, que já tinha passagem policial. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas já encontrou as vítimas sem vida.

Policias da 77ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) também foram até o local após relatos de tiros e tentativa de homicídio no assentamento, que fica no bairro Candeias, mas já encontraram os dois baleados mortos. Os suspeitos fugiram.

Autoria e motivação ainda são investigados, diz a polícia. O caso ficará aos cuidados da Delegacia de Homicídios de Conquista.