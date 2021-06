Duas pessoas são presas ao tentar fazer saque fraudulento do INSS em Salvador

Duas pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira (9) dentro de uma agência bancária em Salvador quando tentavam fazer saque fraudulento de cerca de R$ 30 mil em benefício do INSS. A prisão foi feita em ação conjunta da Polícia Federal com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

Segundo a PF, a investigação mostra que os fraudadores criavam segurados fictícios, usando documentos falsos, e depois utilizavam idosos para se passarem por essas pessoas inexistentes, como espécies de dublês. A ideia era conseguir dinheiro indevidamente junto ao INSS e instituições bancárias.

Os presos vão responder por estelionato previdenciário, como prevê o artigo 171 do Código Penal, com pena estimada de 1 a 5 anos de prisão. A investigação continua para descobrir novos envolvidos.