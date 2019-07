Duas turistas morrem em naufrágio de catamarã em Maragogi (AL)

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Duas turistas morreram e ao menos outras duas ficaram feridas após o naufrágio de um catamarã na manhã deste sábado, 27, em Maragogi (AL), a 127 km de distância de Maceió. Naturais do Ceará, as duas vítimas, de 65 e 67 anos, não tiveram o nome revelado. O passeio era feito em área não permitida. O responsável já havia sido autuado pela prefeitura.



As turistas feridas, de identidades não informadas, foram encaminhadas à unidade de saúde do município. Segundo o Corpo de Bombeiros de Alagoas, a embarcação "Tô à Toa" partiu no início da manhã com cerca de 60 pessoas a bordo - 48 turistas adultos, 4 crianças, 2 palestrantes e 6 tripulantes. Ela tinha como destino as piscinas naturais de Maragogi, famosas por suas águas transparentes e tranquilas, mas naufragou após esbarrar em um dos arrecifes da região.

Naufrágio de catamarã em Maragogi, Litoral Norte de Alagoas, deixou duas pessoas mortas

(Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Pescadores que estavam no local no momento do acidente acionaram o Corpo de Bombeiros. Pelo menos 25 homens e duas aeronaves foram deslocadas até o local do naufrágio.



Segundo o tenente-coronel Carlos Burity, comandante do Grupamento de Salvamento Aquático do Corpo de Bombeiros de Alagoas, mergulhadores de resgate chegaram a ser acionados para a possibilidade de buscar por desaparecidos, mas não chegaram a realizar buscas. "Não houve confirmação de desaparecimento", explicou Burity.

Confira as íntegras das notas da Marinha, da prefeitura e da ACPM

Segundo os Bombeiros, o mau tempo pode ter provocado o naufrágio Na quinta-feira, 25, a Capitania dos Portos de Alagoas emitiu alerta de ressaca, chamando a atenção para ondas de até 3 metros de altura previstas para a manhã deste sábado. A corporação recomendava que as embarcações de pequeno e médio porte evitassem navegar no mar e que as demais embarcações redobrassem a atenção "quanto ao material de salvatagem, estado geral dos motores e casco, bomba de esgoto do porão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança".Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maragogi informou que o acidente com a embarcação ocorreu em local cuja visitação não era permitida. Segundo a gestão municipal, o responsável pelo passeio já havia sido multado pela irregularidade e é reincidente.O advogado da Associação dos Proprietários de Catamarãs de Maragogi, Renato Scalco, também informou que a embarcação naufragada não tinha autorização para o transporte de passageiros com destino às piscinas naturais. "É de grande importância esclarecermos que o transporte aquaviário de passageiros realizado pelos membros da associação seguem rigorosamente todas as regras de segurança e ambientais determinadas pela Capitania dos Portos em Alagoas, ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ligado ao Ministério do Meio Ambiente) e demais órgãos de controle", ressaltou. Segundo ele, a entidade está em contato direto com as autoridades e presta apoio às vítimas.

Marinha

A Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) informar que tomou conhecimento, na manhã deste sábado (27), de um acidente da navegação envolvendo uma embarcação no município de Maragogi, no Litoral Norte do estado.

Uma equipe de Busca e Salvamento foi enviada ao local para investigar o ocorrido. Um inquérito será aberto para apurar as causas, circunstância e responsabilidades do acidente.

Prefeitura de Maragogi

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Maragogi vem a público esclarecer que o naufrágio de uma embarcação no dia de hoje, que provocou o óbito de duas pessoas, ocorreu em local cuja visitação não era permitida, tendo o proprietário do catamarã que afundou sido autuado por esta Secretaria em virtude dos passeios clandestinos que realizou, mas que, ainda assim, de forma reincidente, desobedecendo dispositivos legais, insistiu em prosseguir ignorando até mesmo o Ministério Público.

Ao tempo em que externamos as nossas sinceras condolências às famílias vítimas desta lamentável tragédia, continuaremos na persecução em buscar os responsáveis pelo lamentável ocorrido e responsabilizá-los administrativamente na forma da lei, sem prejuízo das ações criminais que deverão enfrentar na esfera judicial.

Associação dos Proprietários de Catamarãs de Maragogi

A Associação dos Proprietários de Catamarãs de Maragogi (APCM), a qual reúne empresas e pessoas físicas que realizam o transporte de passageiros com destino às piscinas naturais em Maragogi, vem, primeiramente, prestar o seu apoio aos passageiros, tripulação e seus familiares envolvidos nessa tragédia.

Nesse sentido, informamos estarmos em contato direto com as autoridades mobilizadas no socorro das vítimas, e prestando todo o apoio necessário, com meios logísticos e humanos.

Ademais, é de grande importância esclarecermos que o transporte aquaviário de passageiros realizado pelos membros da Associação seguem rigorosamente todas as regras de segurança e ambientais determinadas pela capitania dos portos em Alagoas, ICMBio e demais órgãos de controle.

Infelizmente, a embarcação naufragada NÃO POSSUI AUTORIZAÇÃO para o transporte de passageiros com destino às piscinas naturais, operando de forma clandestina.

A Associação em sintonia com as autoridades municipais vem atuando diligente e incansavelmente pelas vias judicial, por meio de diversas ações, e administrativa para coibir a atuação de embarcações irregulares.

Solidários com as vítimas, cumpre-nos frisar que o transporte aquaviário realizado em Maragogi por operadores credenciados e legalizados atendem a todos os mais altos padrões de segurança marítima e ambiental, sendo seguro e alinhado a ações de preservação ambiental inerentes aos objetivos da APA Costa dos Corais.