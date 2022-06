Dubai ganhará restaurante brasileiro com projeto assinado por arquiteta baiana

O primeiro restaurante de comida tipicamente brasileira de Dubai, o Rio, do empresário Sérgio Raposo, contará com nuvens acústicas em formato do calçadão da Cidade Maravilhosa. O material está no projeto acústico assinado pela equipe técnica da Audium Acústica, composta pela baiana Débora Barretto, diretora técnica, e Christian Nascimento e Pedro Rezende.

O estabelecimento, que tem projeto arquitetônico da MONU Arquitetura, será dividido em 3 ambientes, um Lobby e dois salões e deve ser inaugurado ainda em 2022, ano cheio de conquistas para Débora.

Com obras espalhadas nas principais cidades e capitais brasileiras, a arquiteta baiana, que é uma referência na área, ganhará um livro, produzido pela Editora VJ, destacando diversos projetos que levam sua assinatura, como o Fasano Salvador, Hard Rock Café, Shopping Riomar Fortaleza, restaurantes Soho, Tokai e Forneria Pasta em Casa e Salvador Shopping.

Ainda em torno de Dubai, a Audium acaba de ser representada por sua diretora na Expo Dubai, evento integrante das World Expo, realizadas de forma itinerante desde 1851 com a participação de mais 190 países. A baiana foi a única brasileira convidada a falar sobre Acústica para a nata da arquitetura mundial.